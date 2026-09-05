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Немецкий политик заявила об отсутствии доказательств вины России в инциденте с БПЛА

Немецкий политик заявила об отсутствии доказательств вины России в инциденте с БПЛА

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагдален выступила с резкой критикой в адрес правительства Германии.

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