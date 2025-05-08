Итоги полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференции.Лига ЕвропыРоссийский вратарь «Буде-Глимт» пропустил чудо-гол и вылетел из турнираGetty Images«Тоттенхэм» оформил выход в финал, обыграв в гостях со счетом 2:0 «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
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