Итоги полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференции.Лига ЕвропыРоссийский вратарь «Буде-Глимт» пропустил чудо-гол и вылетел из турнираGetty Images«Тоттенхэм» оформил выход в финал, обыграв в гостях со счетом 2:0 «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.