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Любовь Успенская раскритиковала певицу Анну Седокову

Любовь Успенская раскритиковала певицу Анну Седокову

На шоу «Три аккорда» что-то совсем не заладилось для певицы Анны Седоковой. В четвертом выпуске проекта исполнение песни «Боже, какой пустяк» Александра Иванова в лице Анны Седоковой вызвало неоднозначную реакцию.

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