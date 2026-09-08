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Татарстанда 27 меңнән артык кеше «Мобиль сайлаучы» сервисыннан файдаланган

«Мобиль сайлаучы» сервисы белән Татарстанда яшәүче 27 меңнән артык кеше файдаланган. Бу хакта бүген журналистларга ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте.

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