Предприниматель Румянцев: автоматизация поможет агроному в рутине

Автоматизация меняет работу агронома, но не отменяет ее полностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель, основатель SkyFarm Ecosystem, развивающий проекты на стыке AgTech, искусственного интеллекта и автоматизации Никита Румянцев.
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