Галкин* унизил Пугачеву в Юрмале: «Она совсем потеряла чувство собственного достоинства»

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Алла Пугачева и Максим Галкин* проводят лето в Юрмале. На одном из концертов произошел инцидент, который заставил усомниться в нормальности отношения иноагента к Примадонне.
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