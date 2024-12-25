Кредит для друга

Бывают моменты, когда наши друзья, знакомые или родственники испытывают затруднения с финансами. И тогда они обращаются с просьбой взять для них кредит, потому что с кредитной истории не всё так хорошо и банки им отказывают.
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