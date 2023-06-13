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Пожар на московском рынке «Садовод» начался в торговых павильонах в восьмом ряду

Пожар на московском рынке «Садовод» начался в торговых павильонах в восьмом ряду

На московском рынке «Садовод» во вторник утром начался пожар. По информации телеграм-канала Baza, загорелись торговые павильоны в корпусе Б в восьмом ряду.

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