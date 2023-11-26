Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия

REUTERS/Alexander Ermochenko Израиль обвинил боевиков палестинского движения ХАМАС в нарушении условий сделки по возвращению находящихся в заложниках людей в обмен на палестинских заключенных, сообщили в изданиях The Times of Israel и CNN со ссылкой на источники.
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