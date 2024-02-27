«Коммерсант»: магазины LG, Bosch и Sony в России распродают остатки товаров

Остановка поставок привела к закрытию фирменных магазинов импортной электроники в России. В ближайшие месяцы прекратят работу торговые точки южнокорейского бренда LG, немецкого Bosch и японского Sony, сообщил «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии