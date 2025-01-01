Новый альбом и сольный тур: Джей-Хоуп из BTS поделился планами на 2025 год

Главный танцор группы подготовил много сюрпризов для поклонников. Джей-Хоуп из южнокорейского коллектива BTS завершил свою обязательную военную службу в октябре прошлого года, после чего решил взять небольшой перерыв, чтобы немножко отдохнуть и вновь привыкнуть к своей старой жизни.