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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное снарядами «натовского» калибра

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ атаковали Яковлевку и Минеральное.

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