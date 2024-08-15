Народное достояние: эксперты встали на защиту легендарного отечественного авто

Статистика ДТП наглядно свидетельствует, что в отечественной «Буханке» – УАЗ СГР – практически отсутствуют инциденты с происшествиями, вызванными неудовлетворительным состоянием как с точки зрения технической исправности, так и в части безопасности конструкции.
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