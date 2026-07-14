Когда мечта о танце с певицей рушится за несколько секунд

Во время выступления парень явно проникся симпатией к певице и решил выйти к ней потанцевать. Однако сидевшая рядом пожилая женщина, предположительно его мама или родственница, не разделила его энтузиазма.
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