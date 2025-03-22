Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР

Российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях в Часовом Яре в Донецкой народной республике и формируют там огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающейся удержаться в центре города.
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