Луи-Филипп I, 18 лет правления последнего французского короля

Луи Филипп в 1838 г. на портрете работы Луизы Аделаиды ДесносВ предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Луи-Филиппа Орлеанского, его службе в республиканской армии, эмиграции, возвращении во Францию и восшествии на трон.
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