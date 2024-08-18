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Луи-Филипп I, 18 лет правления последнего французского короля

Луи-Филипп I, 18 лет правления последнего французского короля

Луи Филипп в 1838 г. на портрете работы Луизы Аделаиды ДесносВ предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Луи-Филиппа Орлеанского, его службе в республиканской армии, эмиграции, возвращении во Францию и восшествии на трон.

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