Депутат Госдумы Останина призвала ужесточить проверку ветеранов СВО, работающих с детьми

Парламентарий отреагировала на скандал в Новосибирске, где участника спецоперации обвинили в избиении 10-летнего мальчикаГлава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ужесточить проверку участников специальной военной операции на Украине, работающих с детьми.
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