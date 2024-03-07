Депутат Госдумы Останина призвала ужесточить проверку ветеранов СВО, работающих с детьми

Парламентарий отреагировала на скандал в Новосибирске, где участника спецоперации обвинили в избиении 10-летнего мальчикаГлава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ужесточить проверку участников специальной военной операции на Украине, работающих с детьми.