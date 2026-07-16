Le Figaro: природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Природные пожары во Франции затронули около 35 тыс. га. Об этом сообщает газета Le Figaro. В материале уточняется, что это больше, чем за весь пожароопасный период в прошлом году, тогда во Франции зарегистрировали 15 тыс.
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