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Газета.ру

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Le Figaro: природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Le Figaro: природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Природные пожары во Франции затронули около 35 тыс. га. Об этом сообщает газета Le Figaro. В материале уточняется, что это больше, чем за весь пожароопасный период в прошлом году, тогда во Франции зарегистрировали 15 тыс.

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