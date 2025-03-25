США и Россия разыгрывали шахматную партию 12 часов: чей ход в украинском конфликте?

Переговоры, состоявшиеся 24 марта, продолжались более 12 часов и были посвящены обсуждению возможного прекращения огня в Украине, с акцентом на безопасность судоходства в Черном море и защиту энергетической инфраструктуры.
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