Надежный семейный американский кроссовер привезли в РФ с ценой ниже «китайцев»

С недавних пор россияне могут присмотреться к «трехрядному» Ford Edge L. Этот семиместный кроссовер, собранный на совместном предприятии Changan Ford специально для китайского рынка, появился на классифайдах РФ.
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