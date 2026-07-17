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За рулем

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Надежный семейный американский кроссовер привезли в РФ с ценой ниже «китайцев»

Надежный семейный американский кроссовер привезли в РФ с ценой ниже «китайцев»

С недавних пор россияне могут присмотреться к «трехрядному» Ford Edge L. Этот семиместный кроссовер, собранный на совместном предприятии Changan Ford специально для китайского рынка, появился на классифайдах РФ.

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