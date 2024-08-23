RUV: в Исландии началось извержение вулкана неподалеку от города Гриндавик

В Исландии в районе города Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур. Власти объявили эвакуацию района, сообщила местная телекомпания RUV со ссылкой на представителя местной пожарной службы Эйнара Свена Йонссона.
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