МИФИ выделили почти 1 млрд рублей на создание синтетических алмазов

Правительство России выделило Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" грант в размере 960 млн рублей на создание Научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Электронные и квантовые технологии на основе синтетического алмаза".
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