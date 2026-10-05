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Царьград

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В Архангельске суд рассмотрит дела о взятках на 238 тысяч при вступлении в СРО

В Архангельске суд рассмотрит дела о взятках на 238 тысяч при вступлении в СРО

В Архангельске перед судом предстанут трое предпринимателей, которые с 2022 по 2024 год передали 238 тысяч рублей за фиктивное членство в строительной саморегулируемой организации при отсутствии квалифицированных специалистов.

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