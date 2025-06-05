Сбер рекомендует владельцам iPhone оперативно скачать новое приложение в App Store: оно вряд ли продержится там долго

Сбер подтвердил, что новое приложение СберБизнеса появилось в App Store под другим названием. Компания рекомендует скачать его как можно скорее, потому что в ближайшее время Apple, как это было неоднократно в прошлом, скорее всего, удалит его.
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