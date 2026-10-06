Макрон: Франция испытанием ракеты послала всем чёткий сигнал

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что испытания стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.
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