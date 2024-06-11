Генерала Попова могут выпустить для участия в СВО

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО.