Минобороны Эстонии заказывает военное кино: названы параметры бюджета Министерство обороны Эстонии объявило конкурс с бюджетом до 250 тысяч евро на поддержку создания фильмов и других аудиовизуальных произведений, направленных на «укрепление воли жителей Эстонии к защите государства».