ФСБ обнаружила склад оружия у мигрантов. Кто и зачем и его делал?

и чторбы не вся охрана была в форме !!! И в таком виде патрулировала и зал и фойе и тд !!!!

СП

Сергей Петраков

Он много чего сказал. Например, что пока он президент-пенсионный возраст не поднимут. Или его майские Указы 2012 г. Которые до сих пор не выполнены. Если у ж Песконавков несет чушь, которую ему никто не поручал, то что об остальном говорить.