The New York Times, США. Выгораживая Киев, Запад решил сразу повесить вину за теракт на исламистов За терактом в "Крокус Сити Холл" стоит ИГИЛ*, пишет NYT.
ФСБ обнаружила склад оружия у мигрантов. Кто и зачем и его делал?
Комментарии
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Борис Сторублевцев
и чторбы не вся охрана была в форме !!! И в таком виде патрулировала и зал и фойе и тд !!!!
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49 мин.
СП
Сергей Петраков
Он много чего сказал. Например, что пока он президент-пенсионный возраст не поднимут. Или его майские Указы 2012 г. Которые до сих пор не выполнены. Если у ж Песконавков несет чушь, которую ему никто не поручал, то что об остальном говорить.
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35 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
ДОБРО ДОЛЖНО СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ!!!
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31 мин.
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