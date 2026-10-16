Смоленская госслужащая использовала небезопасный компьютер с выходом во всемирную паутину Управление Федеральной службы безопасности России по Смоленской области предотвратило разглашение местной жительницей сведений, составляющих государственную тайну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым