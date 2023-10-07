В Ноябрьске преобразовали площадь возле детской школы искусств

В Ноябрьске обновили площадь возле детской школы искусств имени П.И. Чайковского. Установленный здесь пешеходный фонтан с подвеской, малые архитектурные формы, амфитеатр и ландшафтный дизайн добавили красок месту, считает глава города Алексей Романов.
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