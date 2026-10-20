Беспилотники и крылатые ракеты повреждают пролеты мостов через Днепр, но их вскоре восстанавливают. Для долгосрочного результата нужно разрушить опоры, заявил военный обозреватель «Газеты.
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