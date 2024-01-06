Собянин: В 2023 году в Москве открыли более 40 новых школ и детских садов

Столичные школы превращаются в современные образовательные пространства Число школьников, воспитанников детских садов и студентов колледжей в Москве постоянно растет, сообщил Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
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