После удара по Сумам из Штатов раздался плач Рубио. Ульянов нашёл, что ответить.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задал Вашингтону весьма важный вопрос.
Удар по Сумам: Ульянов ответил на плач Рубио
Комментарии
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Eduard
США поставляюи оружие Украине,это оружие убивпет нас русских,что Рубио это не понимает? Той Украине,где был переворот и многие преступления!
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17 час.
Eduard
Рубио соболезнует стране,где был переворот,кто сюил гражданский самолет и 200 человек в минту погибли.А Одесса?А АТО? Переворот был в Киеве,а Анти террористическуюоперацию проводят...на Дрнбассе!
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17 час.
Eduard
А то что переворот был органиовпн спецслужбами США и Европы? В этом они виноваты Про зеленку уж молчу которой преступные националисты лица заливали честным гражданам,не участникам Майдана.Журналистов взорваных! Мне плевать кого грохнули в Сумах врят ли ли это честные люди!
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17 час.
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