Удар по Сумам: Ульянов ответил на плач Рубио

Рубио соболезнует стране,где был переворот,кто сюил гражданский самолет и 200 человек в минту погибли.А Одесса?А АТО? Переворот был в Киеве,а Анти террористическуюоперацию проводят...на Дрнбассе!

Eduard

А то что переворот был органиовпн спецслужбами США и Европы? В этом они виноваты Про зеленку уж молчу которой преступные националисты лица заливали честным гражданам,не участникам Майдана.Журналистов взорваных! Мне плевать кого грохнули в Сумах врят ли ли это честные люди!