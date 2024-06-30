Байден ищет спасения у своих магаспонсоров после провальных дебатов

Президент заявил на благотворительном мероприятии в Хэмптоне, что он остается в гонке. Трамп опередил Байдена в борьбе за финансирование предвыборной кампании, теперь судьба действующего главы державы зависит от решения главных доноров демократов.
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