МИД ПМР: высылка дипломатов РФ усиливает напряжение между Кишиневом и Тирасполем

Высылка дипломатов РФ из Кишинева усиливает напряженность в отношениях между властями Молдавии и Приднестровьем, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
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