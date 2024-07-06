Секреты формирования бюджета: что рассказал эксперт Ирэн ОрлонскаяБюджет представляет собой стратегический инструмент, который позволяет планировать и контролировать доходы и расходы на определенный период времени или для достижения конкретной цели.
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