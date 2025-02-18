Глава РФПИ назвал сумму потерь американского бизнеса после ухода из России

Американский бизнес в результате ухода из России на фоне санкций потерял $300 млрд. Такое заявление сделал 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телекомпании CNN в саудовской столице Эр-Рияде.