Глава РФПИ назвал сумму потерь американского бизнеса после ухода из России

Американский бизнес в результате ухода из России на фоне санкций потерял $300 млрд. Такое заявление сделал 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телекомпании CNN в саудовской столице Эр-Рияде.
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