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Спортивное пространство «Патриот» приглашает на день открытых дверей

Спортивное пространство «Патриот» приглашает на день открытых дверей

Спортивное пространство «Патриот» приглашает москвичей на день открытых дверей. Он состоится 6 сентября в районном центре «Место встречи "Патриот"» (улица Саляма Адиля, дом 4), передает портал мэра и Правительства Москвы.

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