В США объяснили, зачем Запад давит на Киев в конфликте с РФ

Запад будет давить на Киев и требовать военных успехов на фронте, так как достижения ВСУ в конфликте смогут оправдать решение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине перед президентскими выборами в США.
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