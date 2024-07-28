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Американские БПЛА опасно приблизились к российским СУ-24 в Сирии

Американские БПЛА опасно приблизились к российским СУ-24 в Сирии

Два беспилотника MQ-9 Reaper приблизились на опасное расстояние к российским самолетам СУ-24, 28 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, сообщает ТАСС.

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