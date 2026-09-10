Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Петра I лечили неправильно: что говорят медики о последней болезни императора

Пётр I умер 28 января 1725 года по старому стилю. Ему было пятьдесят два года — возраст, по меркам эпохи, не такой уж преклонный.

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