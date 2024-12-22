В толерантной Испании не забыли о потребностях киноискусства в голом виде

В Испании открыли кинотеатры для … нудистов. Об этом сообщает издание El Nacional. Кинотеатры, где посетители могут смотреть фильмы без одежды, открылись в трех городах страны — Барселоне, Мадриде и Валенсии.
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