Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о светлом будущем отношений Китая с США

Власти Китая готовы наладить сотрудничество с США при условии взаимного уважения. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Сан-Франциско заявил, что у китайско-американских отношений светлое будущее.
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