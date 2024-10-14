«Свинья» для ВСУ Боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ с пулемётом М60D, который мог устанавливаться на технику и на вертолёты для использования «дорганнерами».
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«Свинья» для ВСУ Боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ с пулемётом М60D, который мог устанавливаться на технику и на вертолёты для использования «дорганнерами».
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