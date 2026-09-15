Сериал «Больница Питт» стал звездой премии «Эмми»: какие награды получила история

Бежим смотреть два лучших сериала года! Рэй Сихорн, Ноа Уайли и Мэтью Рис, фото: AFF/Legion Media; Getty ImagesДолгожданная 78-я церемония вручения премии «Эмми» состоялась в ночь с 14 на 15 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе.