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Сериал «Больница Питт» стал звездой премии «Эмми»: какие награды получила история

Сериал «Больница Питт» стал звездой премии «Эмми»: какие награды получила история

Бежим смотреть два лучших сериала года! Рэй Сихорн, Ноа Уайли и Мэтью Рис, фото: AFF/Legion Media; Getty ImagesДолгожданная 78-я церемония вручения премии «Эмми» состоялась в ночь с 14 на 15 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе.

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