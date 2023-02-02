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Аллегри про 1:0 с «Лацио»: «Ювентус» показал верное отношение к делу, чего не было против «Монцы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Лацио» (1:0). «Сегодня мы показали хорошую игру, особенно в первом тайме.

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