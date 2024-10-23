Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    ну и зачем эта провокационная статья -она что -хвалебная-ура ..мы заметили или полностью упадническая..п...ц все проп...У Петербурга заме...
  • Виктор Мальцев
    почему путин молчит?Украина нашла нео...
  • Владимир Соловьев
    Царствие небесное бойцу: нет больше той любви, чем жизнь отдать "за други своя"-Евангелие.На теле бойца СВО...

Стояногло: власти Молдавии ограничат права более миллиона трудовых мигрантов за рубежом

Стояногло: власти Молдавии ограничат права более миллиона трудовых мигрантов за рубежом

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности уже в будущем году намерены существенно ограничить финансово-экономические права более чем миллиона выехавших за границу трудовых мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх