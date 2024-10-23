Стояногло: власти Молдавии ограничат права более миллиона трудовых мигрантов за рубежом

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности уже в будущем году намерены существенно ограничить финансово-экономические права более чем миллиона выехавших за границу трудовых мигрантов.
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