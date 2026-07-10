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Аргументы и Факты

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Бабиш призвал ЕС создать собственную систему ПРО вместо помощи Украине

Бабиш призвал ЕС создать собственную систему ПРО вместо помощи Украине

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с предложением о необходимости разработки европейской системы противоракетной обороны вместо предоставления финансовой помощи Украине, сообщает Mlada fronta DNES.

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