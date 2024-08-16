Оплачиваемые стажировки доступны детям участников СВО в Москве

Можно познакомиться с особенностями работы по выбранному направлению Воспитанники семейных центров Москвы, дети из многодетных и неполных семей, а также дети участников СВО присоединились к проекту летних стажировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии