ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Оплачиваемые стажировки доступны детям участников СВО в Москве

Оплачиваемые стажировки доступны детям участников СВО в Москве

Можно познакомиться с особенностями работы по выбранному направлению Воспитанники семейных центров Москвы, дети из многодетных и неполных семей, а также дети участников СВО присоединились к проекту летних стажировок.

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