Госдума примет меры для защиты детей от вредного контента в январе

Госдума России планирует в январе принять меры по защите детей от деструктивного контента. Инициатива, поддержанная Вячеславом Володиным и Владимиром Путиным, включает анализ видеоигр на пропаганду агрессии и чуждых ценностей.
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